Messina, ripartono i cantieri: da via Don Blasco al torrente Catarratti-Bisconte

Ripartono i cantieri, almeno i principali di Messina e del territorio. Le indicazioni del decreto della Presidenza del Consiglio del 10 aprile sono state seguite da un'ordinanza comunale specifica, in cui viene regolamentata la ripresa, pur parziale e condizionata da grandi misura di sicurezza, dell'edilizia pubblica. In particolare, le grandi opere hanno, da questa settimana, la possibilità di rimettersi in moto, dopo un mesetto di stop assoluto, in concomitanza con quello che sembra essere stato il picco del contagio. Intanto, tutti i termini di scadenza e consegne lavori da contratto rimangono sospesi sino al tre maggio e poi, evidentemente dovranno essere riscritti. Il primo cantiere che in ordine di tempo potrebbe riaprire i battenti potrebbe essere quello della nuova via Don Blasco. Già nel corso di questa settimana gli operai potrebbero tornare al lavoro. Il nuovo asse longitudinale della città, viaggiava già con 4 mesi di ritardo per via del ritrovamento di una bomba bellica a valle della via Santa Cecilia.

La chiusura era prevista a luglio, ma ora tutto il cronoprogramma dovrà essere rivisto. Lo stop in questo caso è scattato a metà di marzo. Di fatto, il cantiere del “Catarratti-Bisconte”, il rifacimento idraulico dei due torrenti a due passi dallo svincolo autostradale di Messina Centro, è rimasto chiuso una ventina di giorni, e anche in questo caso sembra proprio che ci siano gli estremi per poter rimettere le maestranze all'opera. Fine lavori, da contratto: giugno 2021.

