Taormina, ritardi negli accrediti: il Comune chiede un'anticipazione di 11 milioni

Lo spettro del default torna ad aleggiare sul destino del Comune di Taormina per via dell'emergenza Covid19 e arriva la prima mossa dell'Amministrazione per provare a dare “ossigeno” alla situazione già difficile delle casse di Palazzo dei Giurati. La Giunta ha, infatti, deciso di chiedere alla banca che fa da tesoreria dell'ente un'anticipazione di quasi 11 milioni di euro.

«Dobbiamo prendere atto - afferma l'assessore al Bilancio, Alfredo Ferraro - di notevoli ritardi con i quali sia lo Stato che la Regione Siciliana procedono ad accreditare le relative spettanze di competenza degli enti locali. Il nostro Comune dovrà garantire quest'anno continuità all'assolvimento dei pagamenti obbligatori di somme per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori, per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge». C'è da far fronte, insomma, a dei servizi che vanno coperti «prima ancora che lo Stato e la Regione trasferiscano le risorse necessarie per farvi fronte. Si tratta di servizi indispensabili- evidenzia Ferraro - come la raccolta rifiuti e i servizi idrici".

