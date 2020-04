Messina, il Comune studia un piano per le aziende travolte dalla crisi Coronavirus

Un faccia a faccia, per il momento solo virtuale, tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali e datoriali di Messina. Una “call” finalizzata a fare il punto sulla situazione economica alla luce dell'emergenza Covid-19, per poi abbozzare delle strategie per rilanciare l'economia cittadina.

Da una parte del monitor il sindaco Cateno De Luca, dall'altro i vertici di alcune realtà come Camera di Commercio, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Ance e Confragricoltura. Il primo cittadino ha stilato elenco di azioni che intende sviluppare, a cominciare da alcune opere che dovranno essere sbloccate entro luglio prossimo.

Il Comune, poi, tenterà di recepire delle misure straordinarie per commercianti e artigiani, in modo da sostenere soprattutto chi rischia di non trovare le forze per continuare a rimanere vivo e competitivo sul mercato. Una cifra che grossomodo dovrebbe aggirarsi introno ai 5 milioni di euro, da gestire in bilancio.

© Riproduzione riservata

