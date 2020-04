Un avvocato di Patti alla guida dell'Enav, il governo nomina Francesca Isgrò

Tra i nomi dei nuovi presidenti chiamati alla guida delle grandi partecipate del Tesoro c'è anche quello di una pattese doc. Si tratta dell'avvocato Francesca Isgrò, a cui è stata affidata la presidenza dell'Enav, società che gestisce il traffico areo civile in Italia e uno dei principali service provider a livello europeo e internazionale.

L'avvocato Isgrò, classe 1974, nata a Milazzo ma cresciuta a Patti, si è laureata in giurisprudenza all'università di Messina, per poi esercitare la professione con una specializzazione in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. La pattese Francesca Isgrò vanta un curriculum di tutto rispetto.

È membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e local partner dello studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, che, grazie al suo coordinamento, si è aggiudicato nel 2016 la gara del Mise per dare supporto a Infratel (gruppo Invitalia) nela stesura degli atti della gara per la progettazione, costruzione e gestione delle reti a banda ultra larga nelle zone bianche, per opere del valore di 4 miliardi.

Ha ricoperto anche la carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 2016 al 2017 ed è Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane dall'aprile del 2017, nella lista presentata dal ministero dell'Economia durante il governo Gentiloni.

