Coronavirus a Messina, stanziati oltre 20 milioni di euro per famiglie in difficoltà

L’amministrazione comunale di Messina ha definito oltre 20 milioni per le famiglie fiaccate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. «Abbiamo già erogato circa 3,5 milioni di euro in sostegni alimentari (da 300 a 800 euro a nucleo familiare) a circa otto mila famiglie con la Messina Family Card attuata con un codice a barre sul cellulare, utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali e farmacie ricadenti nel territorio comunale», spiega una nota del sindaco, Cateno De Luca.

«Tale misura sarà prorogata fino al 30 giugno per un totale complessivo di circa 8 milioni di euro. Abbiamo altresì definito il bando per il pagamento delle bollette gas acqua energia elettrica per i mesi di marzo - giugno per un valore di circa 5 milioni di euro. Abbiamo anche stabilito di erogare un contributo mensile di 280 euro per il pagamento dei fitti delle abitazioni principali per i mesi di marzo - giugno per un valore di circa 6 milioni di euro».

«Individuate infine - spiega la nota - le risorse pari a 1 milione di euro per l’acquisto di circa 3 mila tablet da assegnare agli studenti delle famiglie più bisognose, per le lezioni in teledidattica e un supporto allo studio. Previsti aiuti specifici per le famiglie con un minore disabile. La prossima settimana ci occuperemo nello specifico anche del mondo delle imprese e delle partite iva, lasciati in preda al loro destino dal governo centrale».

© Riproduzione riservata