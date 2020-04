Su Facebook falsa foto con Conte arrestato, bufera su un assessore regionale in Sicilia

Un falso fotomontaggio che ritrae il premier Giuseppe Conte con accanto due carabinieri che lo prendono in consegna, come se fosse stato arrestato, e la scritta "#maseiserio? Io posterei ovunque questo hashtag. #maseiserio?? Giuseppi Conte #maseiserio?". È stato postato (e poi rimosso) sul suo profilo Facebook dall’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, esponente di Fratelli d’Italia, che si dice "deluso" del nuovo decreto illustrato ieri dal Presidente del Consiglio.

Un post, di cattivo gusto, su cui adesso si scatena anche la polemica politica. «Questa mattina su Facebook l’assessore regionale siciliano al Turismo Manlio Messina ha usato frasi e immagini nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non degne di chi rappresenta le istituzioni».

A dirlo è Antonio Ferrante del Partito democratico: «Mi aspetto - continua Ferrante - le scuse dell’assessore al presidente Conte e ai siciliani e un intervento del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per ristabilire il decoro istituzionale che Messina ha palesemente violato».

«Si stanno alzando polemiche - scrive lui stesso - dai soliti noti, per una vignetta ironica che ho postato ieri sul premier Conte. E’ ovvio che la satira in questo Paese, almeno fino a questo momento, è consentita. Non vi è alcuna offesa per nessuno, ma un semplice modo per sdrammatizzare le ulteriori condizioni cui ci costringe il governo nazionale».

