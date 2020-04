Consigliere comunale di Messina fa necrologio per il Duce, Fb gli blocca l'account

O è una deriva fascista o è solo la voglia di provocare reazioni. L'avvocato Salvatore Sorbello, consigliere comunale di Ora Messina (la lista che fa riferimento a Luigi Genovese, figlio dell'ex deputato Francantonio), dal 25 aprile in poi ha cominciato la sua "battaglia" personale contro la Resistenza, contro figure storiche della Repubblica italiana come il presidente Sandro Pertini, contro lo spettro comunista che, a suo avviso, si aggira ancora nel mondo.

A ogni suo post e a ogni suo commento un diluvio di reazioni contrastanti. Ma ieri è stato Facebook a bloccare il suo account, nel momento in cui il consigliere aveva deciso di pubblicare un necrologio in memoria di Benito Mussolini.

"Non sono fascista - dice lui -, ho solo espresso pacatamente le mie opinioni". Così pacatamente da definire "pagliacciate" le commemorazioni del 25 aprile e da fare un necrologio, ovviamente provocatorio, per il Duce (cosa che negli anni scorsi non aveva mai fatto).

