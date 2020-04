Messina, De Luca: "Lavoro su un piano di evacuazione delle baraccopoli"

"In città ci sono luoghi come le baraccopoli dove questo periodo di emergenza da Covid-19 è vissuto ancora in modo più complicato. Purtroppo ho dovuto ordinare a circa 2.500 famiglie, che già vivono in questa situazione di disagio, di restare nelle baracche coperte di amianto. In un ambiente, come dimostrato anche dalle statistiche, dove l’aumento di mortalità per alcune patologie è più incisivo. D’altronde, vivere in pochi metri quadrati in sei, sette, otto persone, non è facile e da marzo in poi, con il caldo, tutto diventa più difficile. Questi cittadini hanno fatto un grande sacrificio e li ringrazio".

A dirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca che aggiunge: "Quello che diventa importante per noi è il piano che si sta predisponendo per un un’eventuale evacuazione complessiva, e per questo stiamo pure individuano delle risorse nell’ambito del Pon Metro; non escludo, nel frattempo, se la situazione dovesse peggiorare di trasferire queste persone in albergo e me ne prendo la responsabilità, anche per mettere spalle al muro la classe politica regionale e nazionale", conclude.

