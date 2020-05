Fase 2 a Messina, De Luca si attiene alle disposizioni nazionali ma resta il nodo parchi

Tra il premier Giuseppe Conte e il governatore siciliano Nello Musumeci, Cateno De Luca sceglie il primo. Nel senso che la sua ultima ordinanza, in vigore da domani, si allinea al Dpcm del presidente del Consiglio firmato lo scorso 26 aprile.

Recepite, quindi, un po’ tutte le disposizioni nazionali, ma c’è il nodo della riapertura di parchi e ville, che il sindaco di Messina tiene ancora sbarrati per poter effettuare i necessari interventi di manutenzione.

Quanto ai cimiteri, ai cui cancelli si possono togliere i lucchetti, per Palazzo Chigi, come chiarito in una Faq, De Luca attende disposizioni più chiare: “Musumeci dice a noi sindaci che abbiamo la facoltà di riaprire, Conte non è chiaro su questo aspetto”. Attendere prego.

