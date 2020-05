Rientri in Sicilia, Musumeci: "Evitare l'esodo, soluzioni per ritorni scaglionati"

Il governo regionale siciliano valuta le richieste di rientro nell’isola giunte negli ultimi giorni ma non vuole un «nuovo esodo» in Sicilia e sta mettendo a punto con il ministero dei Trasporti misure per impedirlo. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una intervista a Radio Uno Rai.

«Mi rendo conto delle esigenze familiari», ha aggiunto, riferendosi alle numerose richieste di rientri dal nord dell’Italia, ma si puo fare eccezione solo per «i casi di assoluta necessità, di persone residenti o domiciliate in Sicilia, che si siano trovate fuori» per diverse esigenze. Per Musumeci «la linea del rigore ha dato risultati».

Pronti ad «allargare le maglie», ma con cautela. Il rigore «ha premiato la Sicilia» e non si vuole sprecare il risultato raggiunto, dice il presidente della Regione.

«Abbiamo ricevuto - spiega - tantissime richieste di siciliani che vogliono ricongiungersi con le loro famiglie nell’Isola. Stiamo valutando con il ministero dei Trasporti, proprio oggi, una intesa che impedisca che vi sia un vero e proprio esodo, favorendo piuttosto i rientri scaglionati di coloro che sono residenti in Sicilia o dimostrano di esserlo stato fino a ieri e si sono ritrovati per vari motivi in altre regioni durante l’epidemia».

Spiega ancora il governatore: «A metà maggio rivedremo le misure restrittive, ma non come in Calabria: saremo più prudenti. Per quanto ci riguarda siamo già pronti a un turismo interno, e i lidi balneari sono stati autorizzati a interventi di manutenzione e pulizia».

© Riproduzione riservata