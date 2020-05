De Luca: "Io candidato governatore? Ringrazio Salvini ma non è il momento"

“Ringrazio il senatore Salvini ma citando una canzone di Gigliola Cinquetti, in questo momento non ho l’età. Adesso penso a svolgere al meglio il mio ruolo di sindaco di Messina. Per quelli che sono i confronti, anche aspri, con il presidente Musumeci, attengono a elementi specifici di amministrazione regionale che hanno refluenze sulla città di Messina. Per tale motivo è ovvio che tutto ciò che attiene la mia città, io lo affronto. Qualora non lo condivido, lo contesto, suggerendo soluzioni alternative”. Così il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale risponde al leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha espresso il suo gradimento sul primo cittadino messinese, come eventuale candidato alla futura carica di Governatore della Sicilia.

«A me - ha detto Matteo Salvini a BlogSicilia - piacciono le persone che lavorano in ufficio quando serve ma che non hanno paura o schifo ad andare nei quartieri popolari tra la gente. Poi se qualcuno abbassa pure il debito del proprio comune allora significa che non è solo uno sceriffo, un matto o un urlatore: seguo con attenzione il percorso di Cateno De Luca. Ma non mi fate commentare ciò che può accadere fra qualche anno».

A Salvini è stata rivolta la domanda sulla simpatia che nutre per il sindaco di Messina e se questa simpatia potesse significare il sostegno del Carroccio nel caso in cui Cateno De Luca si candiderà alle regionali in Sicilia.

