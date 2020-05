Frenata del coronavirus, in Sicilia si riorganizzano gli ospedali

Con la frenata dei contagi e l'impennata delle guarigioni da Covid-19, il governo Musumeci sta studiando un piano di riorganizzazione degli ospedali per affrontare la cosiddetta fase della «normalizzazione».

In previsione c'è la riduzione graduale dei posti letto Covid, da 3.600 fino a circa 1.200. In ogni ospedale dove c'è un pronto soccorso sarà comunque mantenuta 'la zona grigia', il percorso di emergenza Covid. '"Sarà un’azione a fisarmonica, pronti a rimodulare il sistema in modo tempestivo qualora si dovesse presentare la necessità», spiega l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. «Se nella fase iniziale dell’emergenza per definire i percorsi c'è voluta qualche settimana - aggiunge Razza - ora il sistema è nelle condizioni di agire in meno di 72 ore».

Per le città con più ospedali, l’idea del governo è di concentrare le azioni anti-Covid in una sola struttura sanitaria, in modo da normalizzare le altre.

