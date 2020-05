Baraccopoli di Messina, via alla legge speciale: ci sarà un commissario straordinario

Può essere la volta buona. Dopo una vergogna che dura da decenni. Spazzare via tutte le baraccopoli di Messina e dare finalmente una casa dignitosa a centinaia di famiglie, migliaia di persone. È ufficialmente iniziato infatti l'iter parlamentare della proposta di legge del centrodestra, prima firmataria la parlamentare messinese di Forza Italia Matilde Siracusano, che s'intitola “Disposizioni per la gestione dell'emergenza legata al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina”.

"In particolare - aggiunge l'on. Siracusano -, la proposta di legge, che stanzia 250 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, prevede, tra le altre misure: la nomina di un commissario straordinario che per l'esercizio dei compiti assegnati si avvarrà dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.)".

