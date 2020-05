Spettacoli in forma ridotta a Messina, il parcheggio di via Cannizzaro sarà la location

Messina questa estate avrà una location inedita per gli spettacoli che in forma ridotta e con tanti compromessi per garantire la sicurezza, potranno essere organizzati.

Il Comune ha deciso di utilizzare come luogo centrale della rassegna estiva sarà la piastra logistica del cavalcavia di via Tommaso Cannizzaro. È un enorme posteggio inaugurato qualche mese fa e ancora non entrato nella sua piena operatività.

«Una cerniera fra la città e la zona Falcata - ha detto il vicesindaco Salvatore Mondello - un luogo idoneo e simbolico ad un tempo. Le norme di sicurezza impongono 1000 presenze all’aperto e 200 posti al chiuso». È la novità principale emersa dall’incontro fra l’amministrazione e le altre istituzioni locali di stamattina

