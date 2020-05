Fuga da Forza Italia, in Sicilia è resa dei conti

"Ho deciso di non replicare a nessuna delle provocazioni. Sono in contatto con il presidente Berlusconi e spero che possa intervenire per risolvere i problemi che ci sono dentro il partito in Sicilia". L'on. Stefania Prestigiacomo ha appena ottenuto un successo personale che ha voluto condividere con tutto il territorio e non ha alcune intenzione di fare polemica.

La bufera in casa Forza Italia è scoppiata a marzo: la rottura con il riferimento del partito in Sicilia Gianfranco Miccichè, l'uscita di diversi parlamentari come Minardo, Scoma, Pogliese, Germanà. È un partito che perde pezzi, e che deve essere ricostruito.

© Riproduzione riservata

