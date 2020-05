Milazzo, stasera consiglio urgente sul futuro della raffineria

A 24 ore dalla riunione nella sede della Camera di commercio di Messina tra i sindacati e i vertici di Eni e Q8 sul rientro dei lavoratori dell'indotto e, quindi, più in generale sul futuro della Raffineria di Milazzo, i consiglieri comunali decidono di anticipare i tempi riunendosi questa sera in seduta urgente - richiesta da quasi tutte le forze politiche (primo firmatario Damiano Maisano) - per cercare di formulare delle proposte a coloro che sono gli attori principali della vicenda.

Sarà utile? E, soprattutto, vi sono elementi che potranno essere - al di là di un sostegno morale (e politico) - decisivi?

