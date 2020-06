Baracche, sul risanamento i messinesi chiedono chiarezza e coerenza

Sul risanamento i messinesi chiedono solo una cosa: chiarezza e coerenza. E la chiedono soprattutto alle forze di governo, dunque al Pd.

Non deve ripetersi quanto accaduto con la riforma dei porti, quando solo dopo una incessante campagna di stampa, e una battaglia estenuante di alcune forze sociali e politiche (ma anche di soggetti come il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina), si è capito che il matrimonio forzato tra Messina-Milazzo e Gioia Tauro non era né conveniente per nessuno né tanto meno obbligato.

E fortunatamente è nata così la sedicesima Autorità di sistema portuale dello Stretto, grazie alla deputazione messinese del movimento 5Stelle e al tanto vituperato ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

