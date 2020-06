Messina, il presidente della quinta circoscrizione Ivan Cutè lascia Forza Italia

Continua l’Emorragia di Forza Italia, anche il giovane presidente della quinta Municipalità del Comune di Messina, Ivan Cutè, lascia gli azzurri dopo due anni dal trionfo elettorale che lo aveva visto raccogliere 8651 voti nel partito di Berlusconi.

«Purtroppo son venuti a mancare i punti di riferimento che mi hanno consentito, in tanti anni, di svolgere a pieno il mio impegno politico - scrive Cutè -. Un impegno che nasce nell’Università dove ho avuto la possibilità di svolgere i massimi ruoli di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione d’Ateneo prima, e nel C.d.A. dell’E.R.S.U. dopo, proseguendo oggi, nella presidenza di una delle Circoscrizioni più importanti e centrali di Messina».

«Lascio un partito che ha subito negli anni un profondo cambiamento - continua- avevo aderito ad una forza politica capace di dare ascolto al territorio, e capace, soprattutto, di dare la possibilità di partecipare a chiunque, mentre oggi il Coordinamento Regionale ha trasformato Forza Italia in club esclusivo nel quale sono rimasti a far parte solo i pochi parlamentari nazionali nominati che non hanno mai preso un voto sul territorio e che sono lontani anni luce dai problemi reali del territorio che amministro».

«Ho sperato invano in un cambio di rotta che non è mai arrivato, per questo insieme al mio gruppo, dopo la fuoriuscita dell’onorevole Nino Germaná, ho deciso di lasciare Forza Italia per poter riprendere un rapporto diretto con i nostri elettori e soprattutto senza il fardello di un simbolo ormai privo di contenuti e di progettualità politica».

