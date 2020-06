"Inno alle SS", l'assessore Samonà si scusa: «Non sono più quello di 20 anni fa»

«Il Samonà di 20-30 anni fa non è lo stesso di oggi. Stiamo al Samonà di oggi e ribadisco che il nazismo è stato un orrore». Lo ha detto l’assessore ai Beni culturali in quota Lega, Alberto Samonà, oggi a Bagheria insieme al a Matteo Salvini, a proposito delle polemiche lo hanno travolto per dei versi inneggianti le SS naziste.

«Accetto le critiche e ci sta pure che vengano riprese cose di tanti anni fa, ma guardiamo all’oggi», ha aggiunto l’esponente del governo Musumeci.

«Se la comunità ebraica è irritata, chiedo scusa, ci mancherebbe. Per me il nazismo è stato un orrore della storia, come il comunismo. Quella mia poesia? Avevo vent'anni in meno, non sono quello di allora undici anni fa presi parte a con convegno a Milano, c'era anche Dario Fo, contro lo smantellamento del memoriale italiano ad Auschwitz», ha aggiunto l'assessore.

