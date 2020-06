Salvini: "De Luca candidato della Lega alle regionali in Sicilia? È presto ma mai dire mai"

«Cateno De Luca nostro candidato alle regionali in Sicilia? Dai, quanti anni mancano ancora... È vero che durante il lockdown ho messaggiato più volte con lui e gli ho dato la mia solidarietà quando ha ricevuto attacchi. Non so se oggi vi sarà un incontro, mai dire mai».

Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini in tour in Sicilia, rispondendo ai cronisti nella sua tappa di Bagheria sulla possibilità di candidare il sindaco di Messina alle prossime regionali nell'isola.

«Non vedrò Musumeci, non posso incontrare tutti, con il governatore ci messaggiamo di frequente e c'è una buona condivisione di quello che fatto durante il lockdown: per questo lo ringrazio», ha detto Salvini a chi gli ha chiesto perché durante la sua visita nell’isola non fosse previsto un incontro col presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

