Caos in tangenziale, vietato ingresso in autostrada dallo svincolo di Giostra in entrambe le direzioni

Il caos in tangenziale poco prima della galleria Telegrafo in direzione Palermo e le lunghe file sino alla uscita obbligatoria di Giostra, al centro della riunione del comitato operativo per la viabilità che si è svolto in Prefettura questa mattina a Messina.

Ogni mattina e nelle serate di sabato e domenica, il traffico è tale da incolonnare auto per 40, 50 minuti prima di uscire dallo snodo di Giostra, strozzato dall’uscita obbligatoria in città, per via dei lavori in corso sul viadotto Ritiro. Una delle soluzioni per alleggerire il flusso sarebbe quello della apertura delle bretelle che portano alla galleria dell’Annunziata. Ma per il ripristino di quei viadotti - hanno detto i rappresentanti del Comune - servono almeno altri tre mesi.

Qualche mese fa sono emersi problemi strutturali che impongono nuove manutenzioni e verifiche. La soluzione decisa dal tavolo è stata quella di vietare l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Giostra in entrambe le direzioni a partire dal 20 giugno. Vietata l’uscita a Giostra per chi proviene da Catania. Dunque l’ultima uscita per chi viene da sud sarà Boccetta.

