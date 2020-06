Cassa integrazione, baraccopoli e Ponte sullo Stretto: il ministro Catalfo risponde a Scirocco

Il veri motivo per cui la cassa integrazione non è “decollata”. Il nodo dei lavoratori stagionali. E poi il Ponte sullo Stretto e l'eterno caso delle baraccopoli messinesi.

È stato un intervento a tutto tondo, quello del ministro del lavoro Nunzia Catalfo, catanese, che prima degli Stati generali voluti dal premier Conte, ha risposto alle domande di Emilio Pintaldi a “Scirocco”, il talk di Rtp: «Abbiamo provveduto con i vari decreti a tutelare gli stagionali con un indennizzo. È accaduto che alcuni di loro non sono stati registrati, al momento dell'assunzione, come stagionali ma come lavoratori a tempo determinato, ciò ha fatto sì che non venissero riconosciuti dal sistema. È già pronto un decreto inter-ministeriale, secondo cui anche per questa categoria sarà erogato l'indennizzo previsto».

