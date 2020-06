Sicilia, l'Ars approva la mozione Pd per richiedere fiscalità di vantaggio

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la mozione che impegna la giunta a cercare di ottenere dal governo nazionale e dall’Ue misure di fiscalità di vantaggio. Presentata dal Pd, la mozione sottolinea le dichiarazioni recenti di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, che indicava nella fiscalità di vantaggio una misura in grado far ripartire in «motore inceppato da decenni».

La mozione «Iniziative per l’elaborazione e l’attuazione di obiettivi strategici rivolti al rilancio economico del Meridione e della Sicilia» impegna il governo regionale «ad attivare, attraverso l’interlocuzione con il governo nazionale e le istituzioni europee, una serie di misure di fiscalità di vantaggio per creare lavoro ed attirare investimenti nell’isola».

Nel corso del dibattito in aula il Pd ha avanzato la proposta di una «Sicilia tax-free», che preveda l’esenzione dalle imposte per un periodo di 10 anni per nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale. Su proposta del PD, conclude una nota, sarà istituita una sottocommissione all’Ars per lavorare alla stesura delle misure di fiscalità di vantaggio.

