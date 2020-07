Taormina, Rete fognante: buco da 5.5 milioni e futuro sempre più incerto

I consiglieri di opposizione di Taormina alzano il pressing sui quattro Comuni della Rete fognante in merito alle morosità dei mancati versamenti delle quote mensili al Consorzio, che rischiano di mettere in ginocchio l'ente comprensoriale, impossibilitato ad accedere ad altre forme di finanziamento e fortemente “indiziato” di dover chiudere alla fine dell'anno per trasferire i propri servizi all'Ati Idrico.

Per questo, l'opposizione sta predisponendo un atto di indirizzo nel quale si impegnano i sindaci a provvedere ai versamenti dovuti al Consorzio.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE