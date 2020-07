Baracche di Messina, tempi lunghi per la legge: al via le audizioni alla Camera

I tempi si allungano ma l’obiettivo di dare vita alla “legge speciale” sul Risanamento di Messina sembra intatta. Si va avanti e luglio dovrebbe essere il mese delle audizioni in Commissione Ambiente alla Camera, all’esito delle quali dovrebbe emergere la proposta sintesi che sbarcherà in Aula (presumibilmente a settembre).

La relatrice Matilde Siracusano - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - ha già indicato i primi ospiti che verranno ascoltati dai deputati: il governatore siciliano Nello Musumeci, il sindaco Cateno De Luca e i vertici di Arisme, con in testa il presidente Marcello Scurria. Fino a venerdì gli altri gruppi avranno tempo per indicare ulteriori figure, probabilmente il Pd punterà su un costituzionalista per risolvere la questione formale relativa alla competenza sulla materia, così da giungere anche a un’intesa definitiva tra la Regione e il Governo su quale percorso intraprendere per lavorare insieme.

