Dl Rilancio, Siracusano (FI): "Maggioranza boccia odg sul Ponte sullo Stretto"

“La maggioranza Pd-M5S-ItaliaViva-Leu conferma la sua vocazione anti-infrastrutture e anti-sviluppo. Durante l’esame parlamentare del decreto rilancio il governo ha rigettato tutte le proposte avanzate dall’opposizione, con in testa Forza Italia, che tentavano di sbloccare le tante grandi opere ferme nel nostro Paese". Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

"Oggi l’esecutivo ha dato parere contrario e di conseguenza fatto bocciare in Aula alla Camera un mio ordine del giorno che impegnava il governo a riavviare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, anche attraverso l’utilizzo dei fondi europei - come, ad esempio, i 170 miliardi del Recovery Fund - e a predisporre un’analisi costi/benefici (una volta per i 5 Stelle era imprescindibile) in relazione alla realizzazione di questa infrastruttura".

"Il voto contrario della maggioranza è sconvolgente, ancor di più dopo gli annunci dei ministri Franceschini e De Micheli, e dopo i proclami di Renzi - conclude la Siracusano - Basta parole, il Paese, la Sicilia, la Calabria, il Mezzogiorno, chiedono fatti. Questo governo, ancora una volta, non dà risposte e scappa dalle sue contraddizioni”.

