Gocce rosse sul viso di Musumeci, polemiche per il post di un deputato del M5S

Infuriano le polemiche dopo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola per annunciare il 'materiale informativo' sulla mozione di sfiducia presentata contro il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Nel volantino, il governatore siciliano viene ritratto con il volto coperto da vernice rossa, come spiega sui social lo stesso Di Paola. «Nel volantino - si legge nel post - c'è il volto di Musumeci coperto da vernice rossa. L’immagine è forte, quasi horror e rappresenta la rabbia dei Siciliani e l’incubo che il governo Musumeci gli fa vivere quotidianamente. Il retro del volantino (nella foto non si vede) contiene l’elenco dei motivi principali della sfiducia».

«Musumeci, che adora fare la vittima e che sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e mi scatena contro assessori e sostenitori i quali si lanciano in una gara di offese e insulti. Usano una tale violenza verbale che il manifesto in confronto sembra un messaggio dei Baci Perugina. Mi danno del 'primitivo, inetto, cialtrone, violento, insulso' e mentre scrivo l’elenco cresce. Per non parlare dei messaggi minatori in privato dei suoi hooligan...».

