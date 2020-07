Frana nella zona di Reginella, cantiere fino al 13 agosto: interrogazione di Ora Messina

Dovrebbero concludersi il prossimo 13 agosto i lavori per il ripristino della strada colpita dalla frana nella zona di Reginella. Non è ancora certa, però, la data visto il lunghissimo e ingiustificabile blocco dei lavori. Per quasi due settimane, infatti, i cantieri sono rimasti fermi e deserti senza che da parte dell’amministrazione arrivasse comunicazione in merito.

Per questi motivi il gruppo Ora Messina con i consiglieri La Fauci e Pagano ha presentato una interrogazione per comprendere quali siano i motivi del ritardo e quali nuove tempistiche dovranno essere sopportate dai tanti residenti della zona.

"L'area in questione limita la viabilità di centinaia di cittadini della zona costretti, quindi, a lunghe deviazioni sia per lasciare la propria abitazione che per tornarci. I lavori di ripristino erano necessari, come impellente doveva essere la risoluzione. Il blocco del cantiere, invece, ha allungato i tempi senza una chiara risposta sulla ripresa e conclusione".

Oltre all'interrogazione, presentata iL 22 luglio, il capogruppo Giandomenico La Fauci ha chiesto – e ottenuto – la discussione in Commissione lavori pubblici, il prossimo 3 agosto, per ulteriori e decisivi chiarimenti sulla tematica.

© Riproduzione riservata