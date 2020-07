"Le risorse del Recovery fund per costruire il Ponte sullo Stretto", flash mob a Messina

Parte dei 209 miliardi provenienti dal Recovery fund venga destinata alla costruzione del ponte sullo Stretto. ll popolo pro ponte non demorde. Venerdì alle 10 flash mob a piazza Unione europea e nell'atrio del Comune di Messina.

Sarà consegnata successivamente in prefettura una lettera indirizzata alla massime cariche dello Stato. A fare da collante a un' iniziativa che vede l'adesione di Cisl e Uil, di Sicindustria, di diversi partiti, di ordini professionali e associazioni la Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno.

"Dei 30 miliardi destinati alla Sicilia e alla Calabria - ha detto in conferenza stampa uno dei portavoce della Rete Ferdinando Rizzo - una parte vengano destinati al Ponte e all' alta velocità. Del resto l' Europa chiede che quei fondi vadano ai territori dove più alto è l' indice di disoccupazione. Cioè territori come il nostro".

