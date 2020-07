Strada fra Gazzi e San Filippo, Mondello: così diamo attenzione alle periferie di Messina

Il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello ha effettuato stamani un sopralluogo presso il cantiere dei lavori di consolidamento dell’asse viario tra Gazzi e San Filippo Superiore, zona denominata Piano Stella.

"Si è potuto constatare - si leghe in una nota del Comune - come le attività procedano in linea con i tempi stabiliti dal cronoprogramma, essendo già stati conclusi i due terzi degli interventi previsti, rammentando che l’esigenza di tali importanti lavori, risale ad oltre sei anni fa".

L’arteria rappresenta un funzionale collegamento tra i villaggi di San Filippo e San Giovannello, che sono stati da sempre serviti da un’unica carreggiata, con pesanti ripercussioni sul traffico e sulla mobilità della zona. Gli interventi prevedono, oltre all’allargamento, anche il consolidamento dell’intero asse viario, creando i presupposti per la realizzazione di ulteriori nuovi tratti; inoltre si sta procedendo alla messa in sicurezza del pendio, per concludere con il rifacimento del manto bituminoso e della segnaletica.

“L’amministrazione – dice Mondello – ha inteso accelerare sulla riqualificazione delle periferie, porzioni importanti del tessuto urbano, a cui negli anni non è stata dedicata la giusta attenzione. I costanti sopralluoghi effettuati personalmente da un lato consentono di monitorare la tempistica delle attività, evidenziando criticità e cercando possibilmente di intervenire in tempi rapidi, dall’altro di acquisire e dare informazioni corrette sull’esecuzione dei lavori, necessarie per evitare intoppi, individuando le responsabilità”.

