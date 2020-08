De Luca: «Non mi candiderò alla guida della Regione, mi ripresenterò a Messina»

Gran finale per l’ultima puntata di “Scirocco Estate”, che ha avuto ospiti le due personalità che guidano gli enti più importanti di Messina, il sindaco Cateno De Luca e il rettore Salvatore Cuzzocrea.

Durante il primo step - riporta la Gazzetta del Sud in edicola - faccia a faccia tra il conduttore Emilio Pintaldi e il sindaco, che ha parlato, tra l’altro, dei rapporti con il ministro Lamorgese («sulla questione dell’attraversamento dello Stretto ripeterei esattamente tutto») mentre sulla futura candidatura alla Regione, De Luca ha spiazzato: «Ho un programma decennale per la città, i messinesi non hanno mai confermato un sindaco, mi riproporrò e gli elettori decideranno. La presidenza della Regione non è mai stata nei programmi».

Il secondo step del talk è stato dedicato all’Università e non solo: il rettore Cuzzocrea ha ribadito che a settembre le lezioni torneranno in presenza per matricole e studenti magistrali e ha difeso UniMe, dopo la batosta della classifica Censis, parlando di report ad orologeria, formulati su dati errati relativi «a borse di studio e posti letto, tra l’altro non gestiti dall’Ateneo».

© Riproduzione riservata