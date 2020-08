Messina, equilibri precari dopo il rimpasto: il "declassamento" di Mondello e Musolino fa rumore

Il rimpasto con cui il sindaco Cateno De Luca ha formalizzato l’accesso in giunta dei nuovi assessori Laura Tringali ed Enzo Gallo, al di là delle new entry, inevitabilmente è destinato a cambiare gli equilibri nella squadra di governo. Più che la sostituzione degli uomini alla guida di settori importanti come scuola, pari opportunità, sport e spettacoli, ha fatto rumore l’autentico “declassamento” di poteri e di ruolo dei due assessori simbolo dei primi anni di mandato: l’ormai ex vice sindaco Salvatore Mondello e “lady di ferro” Dafne Musolino.

C’è chi vede in questa scelta l’intenzione del primo cittadino di limitare l’immagine di figure che con il tempo, seppur con metodi e approcci diversi, avevano conquistato ampi consensi portandosi in vetta negli indici di gradimento tra i componenti della Giunta.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

Messina, ecco chi sono i nuovi assessori Tringali e Gallo - Foto Salvatore Mondello e Carlotta Previti Laura Tringali, Cateno De Luca e Francesco Gallo Francesco Gallo Laura Tringali

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE