Ferragosto... responsabile, l'appello di otto sindaci del Messinese

Ferragosto 2020, tra timori e divieti oggi sarà un giorno di controlli anche in tutta la provincia jonica di Messina dove, da giorni, sindaci, forze dell'ordine e volontari - anche in continuo collegamento con la Prefettura e gli uffici di Regione Siciliana e Asp - lavorano ad un protocollo di sicurezza per limitare il più possibile il pericolo di contagio da Covid 19 legato al mancato rispetto delle regole imposte.

Otto sindaci (Taormina, Roccalumera, Alì Terme, S. Teresa di Riva, Nizza di Sicilia, Sant'Alessio Siculo, Furci Siculo, Letojanni) hanno fatto il punto della situazione affidando ancora una volta alla “Gazzetta del Sud” i loro appelli per un Ferragosto responsabile. Appelli raccolti da Pasquale Prestia, Emanuele Cammaroto, Gaetano Rammi e Orazio Leotta.

