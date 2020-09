Fondi per la scuola, alla Città metropolitana di Messina assegnati circa 2,6 milioni di euro

Con l'avviso 28139 sono state pubblicate, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie relative all'Avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto, per l'affitto e l’acquisto di spazi, o per il loro adattamento alle esigenze didattiche, per garantire il distanziamento e, dunque, la sicurezza di studentesse, studenti e personale scolastico.

“Una parte dei 70 milioni di euro - specifica la deputata messinese Angela Raffa - messi a disposizione dal Ministro 5 Stelle Lucia Azzolina si fermerà nella ex provincia di Messina. Sono stati assegnati ben 2.659.880 euro all’ente provinciale, a cui aggiungere quelli ai singoli comuni. Altri 480mila euro per il comune di Messina, 100mila euro a San Filippo del Mela, 78mila a Barcellona P.G., 76mila euro a Capizzi, 65mila euro a Sant'Agata di Militello, 34mila Castell’Umberto, 30mila a Falcone, 25mila per Patti, 24mila a Taormina, 11.700 euro a Torregrotta”.

“Sarebbe un bel gesto cavalleresco - continua la parlamentare pentastellata - se il sindaco, che è anche a capo dell’ente metropolitano, la ringrazi pubblicamente, anche solo a mezzo social, dove non perde occasione per attaccare il governo e chiedere le dimissioni dei ministri per qualsiasi cosa. In questo modo avrà occasione di ribaltare la stantia strategia comunicativa, cavalcata dalle opposizioni di qualsiasi colore, per cui se una cosa va male è colpa del governo, mentre se va bene è grazie agli enti locali.”

