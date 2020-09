Strutture sportive comunali, a Messina avviso per l'affidamento ai privati

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Messina e sul sito istituzionale comune.messina.it l’avviso ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un soggetto per la concessione in uso di palestre o palazzetti dello sport comunali.

Le società sportive interessate possono presentare la propria proposta entro e non oltre il termine di mercoledì 30 settembre, al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Sport -. L’assessore con delega alle Politiche Sportive, Francesco Gallo dichiara che: “Si tratta del primo passo di un più ampio processo di razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi. D’accordo con le federazioni interessate intendiamo consentire la ripresa delle attività sportive nei palazzetti in un clima di collaborazione tra le varie società e con gli uffici comunali. Lo step successivo riguarderà la pubblicazione dei bandi per le concessioni pluriennali degli stessi impianti, che consentiranno una migliore programmazione anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria”.

La durata della concessione di utilizzo è condizionata all’espletamento delle procedure di affidamento definitivo dell’impianto. Le proposte saranno oggetto di valutazione comparativa secondo i criteri di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dello svolgimento di campionati di vertice.

