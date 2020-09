Messina, ritardi nei lavori sul torrente Catarratti Bisconte: confronto in prima commissione consiliare

I lavori sul torrente Catarratti Bisconte proseguono ma non alla velocità che ci si potesse attendere. Se ne è parlato stamattina in prima commissione consiliare, presidente Libero Gioveni, con i tecnici Lucentini e Cortese.

A rallentare il cantiere è soprattutto il tema dei sottoservizi “scoperti” durante i lavori. Specie quelli dell’Enel che in quella zona ha in posa cavi dell’alta tensione che passano proprio a pochi centimetri dall’alveo.

La copertura del torrente è prevista solo per i cento metri più a valle. La fine dei lavori adesso è fissata per il luglio dell’anno prossimo. Il precedente traguardo era fissato in primavera.

