Messina, il consigliere Libero Gioveni passa a Fratelli d'Italia

Novità in consiglio comunale a Messina. Oggi ha aderito al partito di Fratelli d’Italia il consigliere comunale Libero Gioveni. Con lui anche Maurizio di Gregorio della quinta circoscrizione e Alessandro Cacciotto della terza circoscrizione.

Gioveni in questi due anni è stato prima nel gruppo del partito democratico per poi transitare in quello misto. Sarà l’unico rappresentante del partito di Giorgia meloni in aula.

“È stata una scelta ponderata la nostra non di pancia- ha detto Gioveni-condividiamo il metodo politico sempre vicino alla gente”. Alla presentazione il coordinatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, la capogruppo all’Ars Elvira Amata e l’assessore regionale Manlio Messina sia io che il partito puntiamo a parlare alla gente e a risolvere i loro problemi.

