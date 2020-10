Gregoretti, Salvini: "Non è un processo politico contro di me, ho fiducia nei giudici"

«Non c'è un processo politico contro di me e non penso che ci siano poteri forti che hanno deciso di mandarmi a processo. Ho fiducia nei giudici.

Affronteró questa vicenda a testa alta. Io ho solo difeso il mio paese». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una manifestazione elettorale a Milazzo in vista delle prossime amministrative del 4 e 5 ottobre.

«Vogliono smontare i decreti sicurezza ma io starò attento e non lo permetterò. Sarò vigile anche su altri aspetti perché vorrebbero togliere anche la questione del rafforzamento delle pene per le offese alle forze dell’ordine e questa è una cosa grave", ha aggiunto Salvini.

