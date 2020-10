Torna Scirocco, prima puntata dedicata a dispersione scolastica e Ponte sullo Stretto

Torna a soffiare lo Scirocco su Rtp. Al via Venerdì 2 ottobre la seconda stagione del talk condotto da Emilio Pintaldi. Visto il successo ottenuto nelle prime 41 puntate Scirocco riproporrà la formula dello scorso anno facendo però tesoro delle tecniche adottate durante il lockdown.

Così agli ospiti in studio si aggiungeranno altri ospiti via Skype. Ogni venerdì alle 20,30 Scirocco punterà i riflettori sugli argomenti di maggiore attualità. Come al solito sarà coinvolto il pubblico che potrà mandare messaggi e domande da casa via Sms o tramite la pagina Facebook. Previsti collegamenti esterni.

Due gli argomenti della puntata d' esordio: la dispersione scolastica che in alcune zone di Messina ha raggiunto quote allarmanti e il Recovery Fund e il ponte sullo Stretto.

Ospiti della prima puntata il direttore della Caritas diocesana padre Basile, il coordinatore dell' osservatorio della Caritas Enrico Pistorino, la preside de liceo Maurolico Giivanna De Francesco, il sindacalista della Cgil Pietro Patti, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, il segretario generale della Cisl Nino Alibrandi, il portavoce dei movimenti no ponte Gino Sturniolo, Fernando Rizzo della Rete per le Infrastrutture. Faremo il punto sul contagio da Covid. Ospite il medico pneumologo Giuseppe Insalaco.

© Riproduzione riservata