La geografia del voto nel Messinese, tutti i sindaci eletti al primo turno

Non sarà più la terra del “61 a 0” di “miccicheiana” memoria, ma la Sicilia continua ad essere un autentico granaio di consensi per il centrodestra. Messa su un’armata di liste architettate da deputati regionali e nazionali con l’intento di non perdere la presa sul territorio, costi quel che costi, i candidati forzisti, leghisti, fratellisti e musumeciani hanno sbaragliato il campo a Barcellona e Milazzo (11 e 9 liste a supporto) conquistando con passo trionfale i Municipi dei due principali centri del Messinese, gli unici in cui si è votato con il sistema proporzionale.

Il successo al primo turno di Pinuccio Calabrò, avvocato, “dettato” alla coalizione dal deputato regionale azzurro Tommaso Calderone, era prevedibile.

A Milazzo l’exploit di Pippo Midili, giornalista, ha qualcosa di straordinario. Malgrado Lorenzo Italiano, forzista della prima ora e già sindaco abbia raccolto il 25% dei voti e malgrado, soprattutto, in campo ci fossero sette aspiranti alla fascia tricolore.

Amministrative in Sicilia, tiene l'affluenza: tutti i sindaci eletti. Barcellona e Milazzo a Forza Italia - Nomi e foto AGRIGENTO - Francesco Miccichè, al ballottaggio AGRIGENTO - Calogero Firetto detto Lillo, al ballottaggio ENNA - Maurizio Antonello Di Pietro (58,27%) CAMASTRA (AG) - Dario Gaglio (57,11%) CAMMARATA (AG) - Giuseppe Mangiapane (52,26%) CASTELTERMINI (AG) - Gioacchino Nicastro (43%) RAFFADALI (AG) - Silvio Marcello Maria Cuffaro (64,59%) REALMONTE (AG) - Santina Lattuca detta Sabrina (46,73%) RIBERA (AG) - Matteo Ruvolo (42,18%) SICULIANA (AG) - Peppe Zambito (43,98%) BOMPENSIERE - Salvatore Virciglio (66,92%) MUSSOMELI (CL) - Giuseppe Sebastiano Catania (69,71%) SANTA CATERINA DI VILLARMOSA (CL) - Giuseppe Ippolito (46,72%) SERRADIFALCO (CL) - Leonardo Burgio (90,13%) VILLALBA (CL) - Maria Paola Immordino (51,07%) BRONTE (CT) - Pino Ferrarello (44,64%) MASCALI (CT) - Luigi Messina (56,31%) MILO (CT) - Alfio Cosentino (52,61%) PEDARA (CT) - Alfio Cristaudo (53,71%) SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - Nino Bellia (55,96%) SAN PIETRO CLARENZA (CT) - Enzo Santonocito (70,28%%) TRECASTAGNI (CT) - Pippo Messina (47,76%) AGIRA (EN) - Maria Gaetana Greco (80,85%) CENTURIPE (EN) - Salvatore La Spina (62,89%) NICOSIA (EN) - Luigi Salvatore Bonelli (72,61%) PIETRAPERZIA (EN) - Salvatore Vincenzo Messina (33,62%) VALGUARNERA CAROPEPE (EN) - Francesca Draià (57,84%) BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Giuseppe Calabrò (60,54%) BASICO’ (ME) - Filippo Gullo (39,04%) GIARDINI NAXOS (ME) - Giorgio Stracuzzi (29,83%) GRANITI (ME) - Carmelo Lo Monte (50,09%) LIMINA (ME) - Filippo Ricciardi (59,41%) MALVAGNA (ME) - Nino Panebianco (44,71%) MILAZZO (ME) - Giuseppe Midili (42,80%) MIRTO (ME) - Maurizio Zingales (60,15%) NASO (ME) - Gaetano Nanì (59,40%) RACCUJA (ME) - Ivan Martella (55,25%) SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) - Giuseppe Pizzolante (100%) SAVOCA (ME) - Massimo Stracuzzi (52,78%) ALIMINUSA (PA) - Michele Panzarella (53,62%) CALTAVUTURO (PA) - Salvatore Di Carlo (55,44%) CARINI (PA) - Giuseppe Monteleone detto Giovì, al ballottaggio CARINI (PA) - Salvatore Sgroi detto Totò, al ballottaggio GODRANO (PA) - Daniele Bellini (49,36%) ISOLA DELLE FEMMINE (PA) - Orazio Nevoloso (50,30%) LASCARI (PA) - Franco Schittino (43,72%) MISILMERI (PA) - Rosario Rizzolo (50,96%) POLIZZI GENEROSA (PA) - Gandolfo Librizzi (49,78%) POLLINA (PA) - Pietro Musotto (53,22%) SAN MAURO CASTELVERDE (PA) - Giuseppe Minutilla (100%) SANTA CRISTINA GELA (PA) - Giuseppe Cangialosi (53,28%) SCILLATO (PA) - Giulio Cortina (56,81%) TERMINI IMERESE (PA) - Maria Terranova (42,08%) TRABIA (PA) - Leonardo Ortolano (36,67%) VILLABATE (PA) - Gaetano Di Chiara (51,94%) ISPICA (RG) - Innocenzo Leontini (50,3%) AUGUSTA (SR) - Giuseppe Gulino detto Pippo, al ballottaggio AUGUSTA (SR) - Giuseppe Di Mare detto Peppe, al ballottaggio FLORIDIA (SR) - Salvatore Burgio, al ballottaggio FLORIDIA (SR) - Marco Carianni, al ballottaggio CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) - Giuseppe Castiglione (66,96%) FAVIGNANA (TP) - Francesco Forgione (49,12%) GIBELLINA (TP) - Salvatore Sutera (100%) MARSALA (TP) - Massimo Grillo (56,85%)

A Giardini Naxos, terzo centro per importanza in questa tornata elettorale, Giorgio Stracuzzi l’ha spuntata su cinque competitor; a Naso premiata la proposta di Gaetano Nanì; Raccuja, altro rilevante centro dei Nebrodi, sarà invece governata da Ivan Martella.

Infine, giù il cappello, una volta di più, di fronte all’immarcescibile Carmelo Lo Monte, che tra Ars e Parlamento nazionale ha messo insieme un gran numero di legislature, passando per assessorati regionali e non si sa quanti partiti e movimenti: si è ripreso la sua Graniti grazie a due voti - dicasi 2 - di scarto sul rivale.

