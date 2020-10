Coronavirus in Sicilia, Razza: "La situazione degli ospedali è sotto controllo"

"La situazione degli ospedali in Sicilia e' sotto controllo. Abbiamo fatto la scelta consapevole di evitare qualsiasi lockdown sanitario. Noi e l'Italia tutta non può permettersi una chiusura del sistema sanitario e se i malati di Covid sono un numero significativo, molto di più sono quelli di pazienti che necessitano di altre cure". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, a margine dei lavori, al teatro Bellini di Catania, su "La sanità post Covid-19".

"Noi non possiamo permetterci di guardare al presente senza avere uno sguardo sul futuro, a come sara' tra 10-15 anni - ha aggiunto Razza - Il sistema sanitario sta cambiando in tutto il mondo e l'esperienza della pandemia ce ne consegnerà uno diverso e questo significa che diventerà un'occasione. E per la Sicilia servirà a parlare a quella parte del mondo che va nelle stesse longitudini della nostra regione, ma va in altri Stati".

