Elezioni a Vittoria, il candidato nel M5S Gurrieri positivo al Coronavirus

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Vittoria, Piero Gurrieri, è positivo al Coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo. Positivo e sintomatico.

«Carissimi, purtroppo martedì sera quando sono rientrato mi battevano i denti dal freddo. Ho misurato la temperatura, quasi 39 di febbre. Mi sono messo in contatto con il mio medico, che mi ha consigliato di stare a riposo e di evitare contatti. Il giorno dopo, nonostante avessi eseguito un test sierologico due settimane fa, ho voluto sottopormi a tampone, e ieri sera mi è stato comunicato purtroppo un esito positivo».

E a Vittoria dove si registra un numero parecchio elevato di persone poste in isolamento - a ieri erano 108 - e dove è in corso la campagna elettorale per le Amministrative del 22 e 23 novembre, la situazione continua a preoccupare perché Gurrieri assicura di avere preso nel corso degli incontri che in queste settimane si sono succeduti, «tutte le precauzioni per evitare che altri potessero contagiarsi» e continua dicendosi «enormemente dispiaciuto se possa avere creato problemi a chi fino ad adesso mi è stato vicino, nonostante abbia fatto davvero di tutto per rispettare i protocolli di sicurezza».

Definisce la campagna elettorale «bellissima ed entusiasmante», certo che «nel frattempo tutti i candidati del m5s e di Città Libera porteranno avanti con l’impegno che li ha sempre contraddistinti».

