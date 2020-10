Messina, De Luca in diretta: "Sul Coronavirus siate responsabili". Ipotesi ordinanza sulle scuole

Il punto viene fatto da Palazzo Zanca e non dal Coc (almeno non al momento). Per il resto, l'interprete per la lingua dei segni c'è, l'assessore Dafne Musolino con le sue interpretazioni giuridiche dei Dpcm pure, non mancano nemmeno gli aggiornamenti sanitari di Max Minutoli né gli intermezzi culinari.

Insomma, gli ingredienti della diretta del sindaco Cateno De Luca ai tempi del Covid ci sono tutti e sono tornati. Con toni - anche qui, almeno per il momento - meno accesi, anche se non mancano le frecciate ai governi regionale e nazionale. E non manca un altro ingrediente chiave: l'ordinanza sindacale. Viene solo preannunciata ed è ancora eventuale, ma potrebbe far rumore perché investe l'ambito più “sensibile”, quello delle scuole, con un bivio ipotetico: didattica a distanza per tutti o turni pomeridiani.

