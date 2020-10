Polizia municipale di Messina, Cisl Fp contesta trasferimenti di neoassunti alla Sezione Polizia Giudiziaria

La Cisl Funzione Pubblica contesta la recentissima disposizione di servizio che trasferisce alla Sezione Operativa Polizia Giudiziaria due agenti neoassunti della Polizia Municipale di Messina.

«Una decisione – sottolineano il referente aziendale del Comune Alfredo Mobilia ed i rappresentanti RSU Santi Prestipino Giarritta e Pancrazio Puglia – che non può che lasciare attoniti tutti coloro che conoscono almeno superficialmente le dinamiche all’interno di un corpo di Polizia Municipale. Il trasferimento verso sezioni specialistiche, e questo non è il primo, di personale privo di qualunque esperienza è sbagliato nel merito. L’eventuale formazione del personale deve prevedere in modo chiaro e trasparente l’avvicendamento di tutti i neoassunti per evitare che trasferimenti una tantum possano invece avere il sapore del “favore” o anche peggio».

Quindi, ha chiesto la Cisl Fp in una lettera indirizzata al sindaco Cateno De Luca, si ripensi in modo organico alla ricostruzione del Corpo andando a riempire le varie caselle attraverso operazioni trasparenti e conducenti alla valorizzazione di tutto il personale, partendo ovviamente da quello con maggiore esperienza sino ad arrivare agli ultimi assunti.

«Nel caso specifico» sottolineano ancora i rappresentanti sindacali «appare poco opportuno che in una sezione così specializzata, che svolge un importante ruolo di supporto all’intero Corpo in materia giudiziaria, siano stati mandati colleghi neoassunti, privi peraltro della qualifica di PS e della dotazione dell’arma di servizio, quando sarebbe stato invece opportuno trasferire personale con conoscenze specifiche ma anche con grande esperienza acquisita solo dopo molti anni di servizio».

© Riproduzione riservata