Messina, Cgil e Uil contro De Luca: "Nomina del dg del Comune è spreco di risorse"

Il segretario generale della Cgil Messina Giovanni Mastroeni e il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi ricordano come qualche settimana fa il sindacato e i lavoratori del Comune di Messina sono stati pesantemente e pubblicamente attaccati dal sindaco di Messina De Luca su tutta la materia che attiene il funzionamento di Palazzo Zanca, smart working, efficienza dei servizi, produttività dei lavoratori sino all’accusa di istigazione a delinquere.

“Oggi – dichiarano Mastroeni e Tripodi - a proposito di utilizzo di denaro pubblico, lo stesso sindaco decide di utilizzare 188mila euro delle risorse della collettività per la nomina del direttore generale del Comune di Messina. Si ricorda che tale figura, nei comizi e nel programma della campagna elettorale di De Luca del 2018, veniva indicata come uno spreco di Palazzo Zanca che andava subito eliminato. Nella rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il sindaco presentò al Consiglio comunale il 23 novembre 2018, fra i punti presenti vi era quello che prevedeva un risparmio di 80mila euro annui dalla soppressione della figura del vecchio direttore generale. Oggi, così come è stato per le partecipate che dall’eliminazione ne sono state costituite altre, viene prevista di nuovo la figura del direttore generale”.

“Non si riesce a comprendere – concludono Mastroeni e Tripodi – il senso di atteggiamenti che da una parte screditano il mondo del lavoro per inefficienza e sperpero del denaro pubblico mentre dall’altra si assumono provvedimenti discutibili come questo”.

