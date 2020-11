Sicilia in zona arancione, Attiva Sicilia: "“ll Governo Conte renda pubblici i dati che hanno determinato questa decisione"

“La decisione assunta dal Governo Conte non ci convince, ma ne prendiamo atto con il rispetto che si deve in un momento del genere a chi ha in mano le sorti del Paese. E per lo stesso rispetto che meritano la Sicilia e i siciliani pretendiamo che i dati che hanno portato alla decisione di classificare la nostra regione nel segmento arancione siano resi pubblici e comparabili con quelli delle altre regioni d’Italia e con gli altri dati, che non possono più essere sottovalutati, relativi alla situazione economica della nostra regione", lo afferma Attiva Sicilia.

"Soltanto ciò potrà determinare la consapevolezza di un’emergenza che in Sicilia, a giudizio non solo nostro, potrebbe essere affrontata in maniera meno penalizzante. E potrà restituire ai siciliani la necessaria fiducia verso chi ha il potere decisionale davanti a una disposizione che oggi viene letta come ingiusta ed eccessivamente severa”.

