Coronavirus, tampone negativo per i dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana

Sono risultati tutti i negativi i dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana che questa mattina si sono sottoposti volontariamente al tampone anti Coronavirus. E' quanto si legge in una nota della Presidenza dell’Ars, che sottolinea come si continuerà domani con ulteriori tamponi.

Dopo avere accertato la positività di un deputato regionale, Giuseppe Laccoto di Italia Viva (asintomatico), l’Assemblea aveva deciso di sospendere l’attività di aula e le commissioni per una settimana, da ieri e fino a sabato prossimo, per la sanificazione dei locali di Palazzo dei Normanni e anche per permettere lo svolgimento in sicurezza della prova del concorso per consigliere parlamentare che si svolgerà da giovedì 12 a sabato.

