Risanamento di Messina, svolta decisiva per la legge

Sui tempi regnano incertezza, disaccordo e qualche polemica. Ma nel merito delle proposte di legge per il Risanamento di Messina forse si è arrivati alla svolta decisiva, grazie all'intervento del prof. Massimo Luciani, uno dei più prestigiosi costituzionalisti italiani.

È stato lui, docente ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dell'Università “La Sapienza” di Roma, presidente fino al 2018 dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, a sciogliere alcuni nodi essenziali e a indicare la strada da seguire per arrivare in porto. È stato lui, innanzitutto, a dare risposta al quesito fondamentale: la legge speciale sulle baracche di Messina è costituzionale o no? Il prof. Luciani, sentito in audizione dai componenti della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, presieduta dall'on. Alessia Rotta (Pd), lo ha detto con chiarezza: «Con alcune opportune modifiche, la legge speciale è del tutto armonizzabile con la nostra Costituzione e anzi le proposte presentate dai deputati vanno apprezzate per la rilevanza del tema».

