“Scirocco”, stasera nuova puntata con ospite il sindaco di Messina

Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Titolo della puntata “Tra Coprifuoco e contagi”. Ospiti della trasmissione odierna il sindaco Cateno De Luca che spiegherà ogni dettaglio del suo nuovo provvedimento. A seguire l'ex sindaco Giuseppe Buzzanca, in Tv dopo anni di silenzio e dopo la sua ultima assoluzione definitiva sull'inchiesta dei bilanci del Comune. Buzzanca si confronterà con il consigliere comunale del pd Alessandro Russo. Riflettori puntati sul pianeta anziani. Tiziana Caruso ci porterà in diretta nella città deserta per le chiusure imposte dal coprifuoco.

In trasmissione la presidente nazionale della società dei medici del lavoro Giovanna Spatari, il virologo del policlinico Lillo Bonina, il segretario generale della Cisl pensionati Bruno Zecchetto. Spazio anche al problema scuole. In collegamento il preside dell'istituto comprensivo Mazzini Maiuri. Previste la testimonianze di mamme e studenti.

In chiusura due esponenti politici di schieramenti opposti: i deputati Antonio De Luca dei Cinque stelle ed Ella Bucalo di Fratelli D'Italia. L'ultimo step sarà dedicato all'esame dei dati sulla pandemia con l'intervento dell'epidemiologo di Covistat 19 Vito Muggeo.

