Sicilia, Musumeci cede a Micciché: giro di valzer in Giunta

Il governatore cede il passo. Il pressing di Miccichè, poi trasformato in accerchiamento, ha costretto Musumeci ad aprire un varco, avallando il valzer di assessori: «Non è un rimpasto – puntualizza il presidente della Regione – ma una sostituzione che dobbiamo sicuramente fare. Dopo tre anni è fisiologico. Con il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ci siamo incontrati una volta e abbiamo concordato il da farsi. Ma torneremo ad incontrarci ancora. Tutto, quindi, andrà secondo le esigenze del governo che sono prioritarie». Da tempo Forza Italia spinge sull’acceleratore. I due assessori con le valigie in mano sono Bernadette Grasso ed Edy Bandiera; dovrebbero essere rimpiazzati da due esponenti “azzurri” di Trapani e Agrigento. In prima fila Maria Antonietta Testone, ex assessore comunale a Sciacca, coordinatrice regionale delle donne in Forza Italia e Toni Scilla, imprenditore di Mazara del Vallo e commissario provinciale del partito a Trapani. Una brutale manovra di palazzo per soddisfare gli equilibri interni di Forza Italia.

© Riproduzione riservata